«Аллигаторы» научат эффективней сбивать воздушные цели

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России») проводит модернизацию вертолета Ка-52, которая коснется систем обнаружения, в том числе систем обнаружения и распознавания воздушных и наземных целей. Об этом «Звезде» сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

«В машине обновляется система электроснабжения, оптико-электронные системы, связанные с повышением дальности обнаружения и распознавания целей, применения вооружения, при работе как по земле, так и по воздуху», - сказал Богинский.

Ранее о том, что вертолет будет модернизирован с учетом сирийского опыта, «Звезде» сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. По его словам, ВКС России в ближайшие три года получат на вооружение 30 Ка-52М.

В данный момент вертолет Ка-52 «Аллигатор» способен уничтожать воздушные цели с помощью пушечного вооружения, а также с помощью УР класса «воздух-воздух» ближнего боя «Игла-В». Эта ракета способна поражать цели на высотах от 10 до 3500 метров, на скоростях от 0 до 1440 км/ч. Максимальная дальность пуска - 5200 метров. Также на вертолет могут быть установлены ракеты «воздух-воздух» малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения Р-73.

Вертолет Ка-52 создан для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.