Скорость стоящих на вооружении в России крылатых ракет будет доведена до гиперзвуковой

Сверхзвуковые крылатые ракеты, состоящие на вооружении российской армии, будут существенно усовершенствованы. Об этом рассказал генконструктор «НПО машиностроения» Александр Леонов.

«Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет - увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия. В этом направлении мы и движемся», - уточнил он в интервью ТАСС.

Леонов добавил, что возможные изменения коснутся, в частности, ракеты «Оникс», которую планируется сделать универсальной как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы.

В этом же интервью генконструктор «НПО машиностроения» коснулся темы срока эксплуатации баллистических ракет УР-100Н УТТХ. По его мнению, они прослужат армии более 36 лет.