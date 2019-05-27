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Первая партия ракет «Бронебойщик» выпущена в России

Дарья Михалина
05:50 27.05.2019
Партия, выпущенная предприятием «Техмаш», должна поступить на опытно-войсковую эксплуатацию, которая, по предварительным данным, начнется уже в ближайшее время.
Первая партия ракет «Бронебойщик» выпущена в России
© Фото: Минобороны России

Концерн «Техмаш», который входит с Ростех, закончил работу над первой партией новейших неуправляемых авиационных ракет «Бронейбощик». Их калибр составил 80 миллиметров.

Госиспытания оружия уже завершены. Об этом рассказал заместитель гендиректора предприятия Александр Кочкин.

Кончкин добавил ТАСС, что вся документация готова и в настоящий момент находится у заказчика. Он надеется, что в ближайшее время Минобороны РФ решит вопрос об опытно-войсковой эксплуатации по отработке способов боевого применения ракет.

С-8ОФП «Бронебойщик» - российская неуправляемая авиационная ракета. Ее можно использовать для подавления защищенных огневых точек, поражения групповых целей и бронетехники.

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