Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту

Ракету «Союз» сегодня запустили с космодрома Плесецк в половине десятого по Москве. Запуск прошел штатно, несмотря на грозу, разразившуюся прямо над стартовым столом.

Во время запуска молния ударила в обтекатель и третью ступень «Союза». Инцидент никак не повлиял на работу систем носителя, поскольку на «Союзах» предусмотрена защита от таких явлений.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

В данный момент орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников.