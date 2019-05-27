Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту
Пуск ракеты прошел в штатном режиме несмотря на плохие погодные условия, специалисты ВКС уже взяли его на управление.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Ракету «Союз» сегодня запустили с космодрома Плесецк в половине десятого по Москве. Запуск прошел штатно, несмотря на грозу, разразившуюся прямо над стартовым столом.
Во время запуска молния ударила в обтекатель и третью ступень «Союза». Инцидент никак не повлиял на работу систем носителя, поскольку на «Союзах» предусмотрена защита от таких явлений.
Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.
В данный момент орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников.