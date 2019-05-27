Авиаполк на Ставрополье усилен новейшим штурмовиком Су-25СМ3 «Суперграч»

Новейший штурмовик Су-25СМ3 «Суперграч» пополнил авиапарк полка на Ставрополье, сообщает пресс-служба ЮВО.

«Штурмовик Су-25СМ3 прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км», - говорится в сообщении.

Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25СМ3 отличается спутниковой системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до десяти метров, системой СВП-24-25 (он же «Гефест»), которая позволяет повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия.