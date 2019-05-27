БДК «Оленегорский горняк» вышел на швартовые испытания
После прохождения швартовых и ходовых испытаний корабль будет передан Северному флоту.
© Фото: 33 Судоремонтный завод
Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» вышел на швартовые испытания, сообщает пресс-служба 3-го судозавода в Балтийске.
В сообщении говорится, что корабль был выведен на швартовые испытания на прошлой неделе.
«Оленегорский горняк» - — большой десантный корабль проекта 775. Имеет длину 112,5 и ширину 15 метров.
Способен перевозить до 10 средних танков и 340 человек десанта.