Срок службы стрелкового оружия в РФ может быть увеличен вдвое

Новая технология, разработанная ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех»), позволит увеличить срок службы стрелкового оружия в два раза. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы госкорпорации.

В сообщении говорится, что речь в первую очередь идет об изменении конструкции затвора, что позволяет зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары затвора во время работы оружия.

Образцы, созданные с применением этой технологии, прошли испытания в условиях запыления, под дождем, волочением по песку и другие. При этом их ресурс значительно превысил показатели штатных образцов.