«Охотник» выходит из тени: на форуме «Армия» впервые покажут российский ударный БПЛА

Российский ударный беспилотник «Охотник» будет представлен в ходе форума «Армия-2019». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В сообщении говорится, что на выставке можно будет увидеть ПУ ЗРС С-350 «Витязь», БМ с 57-мм зенитной пушкой «Деривация», ЗРПК «Панцирь-СМ» на базе «Торнадо», САУ 2С42 «Лотос», БМП «Бумеранг», танк Т-14 «Армата», ударный беспилотник «Охотник», а также другую военную технику.

Юбилейный V Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня 2019 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Ранее о том, что работы по ударному беспилотнику «Охотник» завершатся в ближайшее время, в интервью телеканалу «Звезда» рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.