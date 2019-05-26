Герой войны в Афганистане рассказал, чем уникален новейший вертолет Ми-38

Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранным гражданам. Лауреатов было более тридцати.

Среди них Владимир Кутанин, летчик-испытатель Московского вертолетного завода имени Миля. Он награжден орденом Мужества за испытания нового вертолета Ми-38.

© Фото: kremlin.ru

Пуштунка - афганский головной убор - один из самых памятных сувениров летчика-испытателя Московского вертолетного завода имени Миля Владимира Кутанина. В середине 80-х кавалер орденов Красной Звезды, а теперь и Мужества совершил 660 боевых вылетов в горах Гиндукуша. Чаще всего - в одной из наиболее опасных провинций Афганистана, Нангархаре. В боевых операциях штурман эскадрильи всегда летел первым, чтобы исключить любую ошибку.

Перелистывая страницы фотоальбома, заслуженный летчик-испытатель вспоминает: каждый вылет был сопряжен с риском для жизни. У моджахедов, которых он по афганской привычке называет «духами», начали появляться ПЗРК. И однажды те окружили наших десантников. Эвакуировать раненых пришлось под обстрелом.

«Они находились на гребне - и слева, и справа, их обложили духи. Говорим: мы готовы забрать, обозначьтесь. Они: мы не можем обозначить - нас обложили», - сказал Кутанин.

Приборов ночного видения тогда еще не придумали, зажигать фары тоже было нельзя. Шли буквально на ощупь, рассказывает летчик. Раненого спецназовца в итоге спасли - и сами спаслись из-под обстрела. За это Кутанин был награжден орденом Красной Звезды. С таким боевым опытом в середине 90-х он и пришел в испытатели.

«Я налетал в Афганистане на вертолете Ми-8 солидный срок. В тот момент у нас уже появлялись претензии к конструкторам. Почему сделали не так, не то. И вот сейчас мы создаем вертолет Ми-38. И в нем все должно быть сделано так, чтобы не повторились ошибки», - сказал летчик-испытатель.

Кутанин стал первым испытателем новой транспртно-боевой машины, можно сказать, довел ее до запуска в серию.

Ми-38 в ближайшее время запустят в серийное производство. Это совершенно новая машина, которая соответствует всем современным авиационным требованиям. Именно ее начинал испытывать Кутанин. И именно ее он видит бортом номер один, который будет перевозить президента России.

Увеличенная скорость - до 300 километров в час, большая грузоподъемность. Только за время испытаний Кутанин установил на этом вертолете несколько мировых рекордов. Среди них - самый высотный полет в этом классе машин - 8 620 метров.

Больше тысячи полетов - только на Ми-38. Сложно понять, когда заслуженный летчик-испытатель находит время на семью. Вертолеты, конечно, первым делом. Но Кутанин прослыл среди своих коллег и первым дедом.

«Среди нашего летного состава я самый богатый дед, потому что у меня пять внуков», - сказал он.

В общем, когда с детства есть мечта и цель, человек успевает все, и на все хватает мужества: и на семью, и на работу, которая, впрочем, тоже давно стала родной.

«Чем дальше мы знакомились с вертолетом, тем больше понимали друг друга. И теперь эту машину пилотируют и военные летчики, и гражданские» - сказал заслуженный летчик-испытатель России.

Первый военный Ми-38 поступит на службу в ближайшее время. За годы испытаний в нем заменили канадские движки и французскую авионику на российские. Вертолет стал более мощным, быстрым и маневренным благодаря работе таких первопроходцев, как Владимир Кутанин. На его представлении к награждению орденом Мужества Владимир Путин сделал пометку: вручить лично.

Ми-38 - транспортно-пассажирский вертолет, который в ближайшее время поступит в российскую армию. Способен перевозить до 30 пассажиров, или до 6000 килограммов на внешней подвеске, или до 5000 килограммов внутри кабины.

Ранее «Звезда» публиковала кадры испытаний вертолета Ми-38 на морозе -45 градусов по Цельсию в Якутии.