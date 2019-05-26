Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив
Экипаж совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корабля в море.
© Фото: Алексей Акентьев, Корабль в искусстве. Маринисты Санкт-Петербурга, Вконтакте
Корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив. Там ему предстоит пройти очередной этап заводских ходовых испытаний, уточнили в пресс-службе Балтийского флота РФ.
Экипаж совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корабля в море.
«Гремящий» способен нести ракеты типа «Калибр». В Военно-Морской Флот РФ он будет передан уже в этом году.