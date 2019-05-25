Взлет, посадка, пилотаж: кадры работы беспилотника «Орлан-10» на «Соколиной охоте»

Минобороны РФ опубликовало кадры российского беспилотника «Орлан-10» и конкурса с его участием на всеармейских соревнованиях расчетов БПЛА «Соколиная охота», проходящего в рамках АрМИ-2019 в подмосковной Коломне.

В ведомстве отметили, что лидерами конкурса после двух дисциплин являются воронежские курсанты - четверокурсники из ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия».

«Дебютант "Соколиной охоты", команда курсантов 4 курса из ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия", показал лучшие результаты в двух дисциплинах из трех прошедших», - говорится в сообщении ведомства.

В нем также принимают участие военнослужащие подразделений беспилотной авиации военных округов, Северного флота, ВДВ, РВСН, Росгвардии, Дальневосточного военного общевойскового командного училища и ФСБ России.

За право представлять ВС РФ на международном этапе, который состоится в августе в Казахстане, соревнуются более 90 военнослужащих расчетов беспилотных комплексов «Орлан-10» и «Элерон-3».

Победителям всеармейского конкурса вручат переходящий кубок им. Трижды Героя Социалистического Труда А.А. Туполева.

«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ.

Один из основных БПЛА ВС РФ.