В Ростехе рассказали о модернизации РСЗО «Град»

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» в настоящее время модернизируется до уровня систем нового поколения «Торнадо-Г». Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Не так давно принята на вооружение новая систем РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г"», - сказал он РИА Новости.

Современная 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» идет на смену РСЗО «Град».

В Минобороны РФ отметили, что она по боевой эффективности в 2,5-3 раза превосходит свою предшественницу за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации, увеличения точности огня, а также сокращения времени развертывания из походного положения в боевое.

Система предназначена для поражения находящихся на открытой местности и в укрытиях живой силы, бронетехники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов.

Ранее разработчик раскрыл возможности РСЗО «Торнадо-Г».