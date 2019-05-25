Боги бездорожья: кадры тестирования армейских КамАЗов на испытательном полигоне

На испытательном полигоне Научно-технического центра водители КамАЗов показали настоящее шоу на грузовиках: они протестили полноприводные грузовики моделей 43114, 5350 и 6350. Кадры испытаний были опубликованы на странице компании в соцсетях.

«Автомобили заезжали на крутую гору, поднимались по лестничным ступенькам, выезжали из глубокого рва с водой, при этом, с легкостью преодолевали препятствия разного уровня сложности», - говорится в сообщении.

© Фото: КАМАЗ

Отмечается, что показ их возможностей прошел в рамках визита студентов-целевиков, которые в будущем будут работать на предприятии КамАЗ.

© Фото: КАМАЗ

Многих учащихся вузов после прохождения практики приглашают поработать в подразделениях компании на полставки. На реальном производстве ребята добирают необходимые знания.

«Пора студентам увидеть КАМАЗы в деле, нужно показать им технику, которая работает в экстремальных условиях», – пояснил цель мероприятия первый заместитель генерального директора компании Юрий Герасимов.

© Фото: КАМАЗ

Студенты прокатились по специальному треку, на котором наматывают свои первые километры все КАМАЗы, сходящие с главного сборочного конвейера автомобильного завода.

© Фото: КАМАЗ

Ранее девушки-военнослужащие на Урале получили право управления КамАЗом.