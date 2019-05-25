Боги бездорожья: кадры тестирования армейских КамАЗов на испытательном полигоне
На испытательном полигоне Научно-технического центра водители КамАЗов показали настоящее шоу на грузовиках: они протестили полноприводные грузовики моделей 43114, 5350 и 6350. Кадры испытаний были опубликованы на странице компании в соцсетях.
«Автомобили заезжали на крутую гору, поднимались по лестничным ступенькам, выезжали из глубокого рва с водой, при этом, с легкостью преодолевали препятствия разного уровня сложности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что показ их возможностей прошел в рамках визита студентов-целевиков, которые в будущем будут работать на предприятии КамАЗ.
Многих учащихся вузов после прохождения практики приглашают поработать в подразделениях компании на полставки. На реальном производстве ребята добирают необходимые знания.
«Пора студентам увидеть КАМАЗы в деле, нужно показать им технику, которая работает в экстремальных условиях», – пояснил цель мероприятия первый заместитель генерального директора компании Юрий Герасимов.
Студенты прокатились по специальному треку, на котором наматывают свои первые километры все КАМАЗы, сходящие с главного сборочного конвейера автомобильного завода.
Ранее девушки-военнослужащие на Урале получили право управления КамАЗом.