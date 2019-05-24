В России разрабатывают новые гидросамолеты
Об этом сообщили в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева.
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Новые гидросамолеты, а также модификации самолета-амфибии Бе-200 разрабатываются в России, сообщил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.
«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов», - говорится в сообщении.
Напомним, что на предприятии разрабатывался самолет-амфибия Бе-200 - российский гидросамолет, способный взлетать как с земли, так и с воды.
По множеству летно-технических характеристик Бе-200 является уникальным и не имеет аналогов в мире. Машина считается одной из самых продаваемых на экспорт.