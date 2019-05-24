Новейший российский пулемет РПК-16 готов к серийному производству

Концерн «Калашников» готов к серийному выпуску новейшего ручного пулемета РПК-16, опытная войсковая эксплуатация которого завершится в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный директор предприятия Владимир Дмитриев.

Ранее руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков рассказал о планах принять РПК-16 на вооружение по итогам его апробации.

«Мы видим заинтересованность руководства Федеральной службы войск национальной гвардии в принятии на вооружение ведомством современного оружия в тактической нише пулемета. Опытно-войсковая эксплуатация РПК-16 практически завершена, ее результаты станут известны в самое ближайшее время. ГК "Калашников" полностью готов к серийному производству этого перспективного пулемета», - цитирует РИА Новости заявление Дмитриева.

РПК-16 - ручной пулемет российского производства, стрельбу из которого можно вести из двух источников патронов: штатного и барабанного магазинов. Оружие имеет скорострельность - 700 выстрелов в минуту.

Впервые пулемет был представлен на форуме «Армия-2017».