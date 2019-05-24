Первый российский круизный лайнер спущен на воду
Судно предназначено для круизов по Каспийскому и Черному морю.
© Фото: pссз-лотос. рф
На ССЗ «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спущен на воду первый построенный в постсоветском пространстве круизный лайнер «Петр Великий», сообщает пресс-служба ОСК.
Судно построено по заказу Московского речного параходства. Сдать лайнер в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Каюты оформлены в кофейно-бежевых тонах с яркими акцентами, полы в застелены ковролином, предусмотрено свободное пространство для багажа.
Во всех каютах есть телевизоры со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, Wi-Fi, судовая радиотрансляция, внутренняя и внешняя телефонная связь.