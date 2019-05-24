Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

«В более широком формате будет представлена летная программа форума на аэродроме Кубинка с участием авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил России», - сказал Гончаров на брифинге для иностранных военных атташе.

Он подчеркнул, что в авиационном кластере на аэродроме Кубинка будет расширена также и статическая экспозиция. В частности, здесь будет представлена экспозиция о миротворческой деятельности российской группировки в Сирии.

Форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».