«Вертолеты России» передали Минобороны РФ семь новых боевых вертолетов

Семь новых боевых вертолетов, включая Ми-35М, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-28УБ, передал холдинг «Вертолеты России» Министерству обороны РФ.

Представители оборонного ведомства приняли новые машины на принадлежащем компании заводе «Роствертол» в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно о поставке «Вертолетами России» в российскую армию четырех ударных вертолетов Ми-35М и двух учебно-боевых Ми-28УБ.

Ми-28 - ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники, прочих наземных целей и живой силы противника.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.