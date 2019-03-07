Экипаж Ми-28 продемонстрировал все, на что способен грозный «Ночной охотник»

Летчики завода «Росвертол» продемонстрировали маневренные возможности ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в ходе визита на предприятие заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.

Замглавы оборонного ведомства также осмотрел цеха и боевые машины, которые находятся на финальной стадии постройки. Криворучко позитивно оценил работу предприятия.

Последняя новинка авиазавода - модификация ударного вертолета Ми-28УБ с дублированным управлением. Машина может выступать в роли учебной парты для молодых летчиков. Кроме того, это резко повышает живучесть вертолета в боевых условиях в случае ранения одного члена экипажа.