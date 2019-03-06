Путин призвал ФСБ усилить защиту военно-технических секретов России

Усилить защиту сведений о российских военных разработках призвал ФСБ президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что иностранные разведки стремятся наращивать активность на российском направлении и влиять на процессы в нашей стране.

«Работа должна быть эффективной, ежедневной, строиться на современных методах. Особенно это касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения», - заявил Путин на коллегии ФСБ России.

Президент уточнил, что контроль в этой сфере должен быть самым строгим и тщательным, но при этом он не должен создавать препятствий и барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере, в интересах гражданских отраслей.

Также в ходе коллегии Путин рассказал об ухудшении оперативной обстановки на фоне выхода США из ДРСМД.