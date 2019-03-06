Крутые и эффективные: Кадыров объяснил, в чем уникальность багги «Чаборз»

Чеченские багги «Чаборз», которые производятся для спецподразделений Росгвардии, обладают хорошим экспортным потенциалом. Об этом «Звезде» рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, который посетил международную выставку вооружений IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Все переходят на легкую технику, тому пример Сирия, Йемен, Ирак. События там показывают, что тяжелая техника не так эффективно действует, поэтому я думаю, что “Чаборз” будет востребован для всех спецподразделений не только в России, но и в других государствах», - заявил Кадыров.

Глава Чеченской республики добавил, что зарубежные аналоги российской машины, представленные на IDEX-2019, более тяжелые и менее эффективные.

Военный автомобиль «Чаборз М-3» (в пер. с чеченского «ча» - медведь, «борз» - волк) - новейший военный автомобиль, специально сконструированный для бойцов российских спецподразделений. Машины разработаны в Российском университете спецназа в Чечне. Производство багги «Чаборз» в городе Аргун началось в 2016 году.

В новом выпуске программы «Военная приемка» вы увидите автомобиль как у президента России, тайскую винтовку для борьбы с беспилотниками, будущую замену СВД, самый современный броневик США и бронеавтомобили для шейхов из Саудовской Аравии.

Съемочная группа программы отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где раз в два года там проводится выставка вооружения и военной техники IDEX, на которую съезжаются представители оборонной промышленности десятков стран мира, в том числе - делегация, возглавляемая Рособоронэкспортом.

Автоматы Калашникова 200-й серии, новейшие ракеты «Бронебойщик», VIP-броневик «Тигр» - ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров изучил десятки экспортных предложений российской промышленности.

Смотрите программу «Военная приемка», посвященную выставке IDEX-2019, в это воскресенье, 10 марта, в 09.55.