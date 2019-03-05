Шойгу поставил задачу разработать новые спутники разведки

Россия должна создать современные военные космические аппараты, с помощью которых станет возможным получение самых точных разведывательных и картографических данных. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Наша задача - создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки.