Шойгу рассказал о новых кораблях, которые получит ВМФ России

Две атомные и одну дизельную подводные лодки, а также несколько кораблей и катеров получит Военно-морской флот России в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В текущем году в состав ВМФ поступят две атомные и одна дизельная подводные лодки», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

По словам главы оборонного ведомства, надводные силы флота пополнятся фрегатом «Адмирал флота Касатонов», корветом «Гремящий», большим десантным кораблем «Петр Моргунов», малыми ракетными кораблями «Меркурий» и «Ингушетия», а также патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев».

Кроме этого в состав ВМФ России войдут пять боевых катеров, тральщик «Владимир Емельянов», а также двадцать судов обеспечения.

Сергей Шойгу уточнил, что в текущем году также будет проведен заводской ремонт одиннадцати кораблей и судов.