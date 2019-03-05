В Минобороны РФ обсудят разработку перспективных военно-транспортных самолетов

Сроки разработки легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, воздушного танкера на базе Ил-78 и тяжелого транспортника Ил-76МД-90А будут обсуждаться на селекторном совещании в Минобороны России. Об этом заявил глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Также министр обороны России заявил, что на закрытой части совещания планируется обсудить первоочередные меры по решению ряда проблем со сроками выполнения государственных контрактов.

Ранее стало известно, что ПАО «Ил» планирует нарастить мощности по выпуску самолетов Ил-76МД-90А в ближайшие пять лет.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Новейшая модификация транспортника - Ил-76МД-90А - способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Новейший российский транспортный самолет Ил-112, по заявлениям разработчика, должен был подняться в воздух в январе 2019 года, однако по состоянию на начало февраля самолет находился в стадии подготовки к ресурсным испытаниям.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Машина способна совершать посадку на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, в том числе с грунтовым покрытием. В перспективе машина заменит в войсках Ан-26.