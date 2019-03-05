На космодромах Байконур и Восточный назначены новые руководители

Новые руководители назначены на космодромах Байконур и Восточный. Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Так, Роман Бобков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур, назначен директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - Космического центра Восточный.

А Валинур Агишев, ранее занимавший пост директора Космического центра Восточный, станет директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - Космический центр Южный (космодром Байконур - ред.).

По поводу назначения нового руководителя Восточного генеральный директор ЦЭНКИ Андрей Охлопков отметил, что задачи, которые стоят перед новым российским космодромом, имеют грандиозный масштаб. Там, в частности, предстоит запустить сверхтяжелую ракету и отработать инфраструктуру для пилотируемых пусков.