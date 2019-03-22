Рогозин описал боевые возможности ракеты «Сармат»
По словам главы «Роскосмоса», работа над новой межконтинентальной баллистической ракетой идет по графику.
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Ракета «Сармат» способна преодолеть перспективные системы противоракетной обороны. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Это - тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, не важно», - сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, «Сармат» является основой стратегического потенциала страны.
Рогозин добавил, что предприятия «Роскосмоса», задействованные по основным работам гособоронзаказа, четко соблюдают график.