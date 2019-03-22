Рогозин описал боевые возможности ракеты «Сармат»

Ракета «Сармат» способна преодолеть перспективные системы противоракетной обороны. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Это - тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, не важно», - сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».