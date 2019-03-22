Борисов рассказал о производстве российских композитных деталей для МС-21

Производство деталей перспективного пассажирского самолета МС-21 из отечественных аналогов американских композитов, осмотрел вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на авиапредприятия Татарстана.

«На предприятии "Аэрокомпозит" мы увидели готовые элементы конструкции самолета - центроплан и кессоны крыла, изготовленные без использования американских материалов», - заявил Борисов.

Он уточнил, что эти образцы подтвердили свои характеристики. По словам Борисова, замена импортных материалов на отечественнные не потребует перепроектирования самолета.