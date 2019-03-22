Борисов: перепроектирования МС-21 в связи с заменой импортных материалов не потребуется

Российским предприятиям удалось создать собственные элементы конструкции российского авиалайнера МС-21 взамен импортным, при этом перепроектирования самолета в связи с этим не потребуется. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на авиастроительные предприятия Татарстана.

«Предприняты меры к импортозамещению иностранных материалов и выпуску отечественных финальных образцов, которые уже подтвердили основные характерстики, что позволяет нам рассчитывать, и мы уже убеждены в этом, что перепроектирования конструкции самолета и, в частности, крыла», - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что самолет немного задержится в серийном производстве. Завершить сертификацию планируется в 2020 году. Серийное производство должно начаться в 2021 году.

Отметим, что кессон композитного крыла МС-21 был передан на испытания в ЦАГИ в июле, а фюзеляж - в августе 2016 года. Первый полет машина совершила в мае 2017 года.

Композитные материалы состоят из пластичной основы, армированной наполнителями. Они имеют значительно меньший вес в сравнении с классическими материалами и в то же время не уступают им по прочностным и другим характеристикам.