Раскрыты сроки поставок новейшей парашютной системы «Бахча-УПДС» в ВДВ
Первая партия многокупольных систем десантирования составит 100 комплектов.
© Фото: МО РФ
Первые 100 комплектов новейших парашютных систем «Бахча-УПДС» поступят в Воздушно-десантные войска в 2019 году. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Бахча-УПДС» предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций.
Особенностью «Бахчи» является ее бесплатформенность, то есть сами десантируемые машины могут доставлять их к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта.
Также ВДВ России получат 150 комплектов парашютной системы «Арбалет», предназначенной для десантирования людей.