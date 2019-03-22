Раскрыты сроки поставок новейшей парашютной системы «Бахча-УПДС» в ВДВ

Первые 100 комплектов новейших парашютных систем «Бахча-УПДС» поступят в Воздушно-десантные войска в 2019 году. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Бахча-УПДС» предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций.

Особенностью «Бахчи» является ее бесплатформенность, то есть сами десантируемые машины могут доставлять их к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта.

Также ВДВ России получат 150 комплектов парашютной системы «Арбалет», предназначенной для десантирования людей.