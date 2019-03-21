Названы сроки первого полета транспортника Ил-112В

Первый полет военно-транспортного самолета состоится в конце марта - в начале апреля, сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника «Звезды», полет транспортного самолета будет проходить в сопровождении самолета Ан-26, в ходе него будет проверяться работа различных систем самолета. В данный момент идет интенсивная работа по подготовке машины к летным испытаниям.

В ноябре прошлого года самолет был передан на летные испытания, в декабре машина совершила первую рулежку.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный с нуля в постсоветский период. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26.

Ранее в интервью «Звезде» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет самолета состоится в начале 2019 года.

Ил-112 создан для перевозки техники и других грузов, переброски десанта. Он должен заменить самолеты Ан-26 и Ан-24.