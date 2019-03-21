Модернизированные Ми-28НМ «Ночной охотник» перебросили в Сирию для испытаний

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» переброшен в Сирию для испытаний. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России и вертолетостроительной отрасли.

«Опытный экземпляр уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии», - говорится в публикации.

Модернизированный вертолет предстоит испытать в условиях высоких температур и пыльных бурь сирийской пустыни. Также будут проверены система управления, новый радиолокационный комплекс и системы вооружения «Ночного охотника».

Ми-28НМ - модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Он предназначен для поражения бронетехники, а также ведения разведки и целеуказания. Обновленная машина получила новый локатор, который обеспечил круговой обзор, а также новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.

В перспективе Ми-28НМ получит новую управляемую ракету, предназначенную для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений.