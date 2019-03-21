Названы сроки второго этапа испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»

Второй этап заводских испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» начнется весной 2019 года. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев.

«Мы провели первую часть заводских испытаний в декабре прошлого года. Все ходовые характеристики подтверждены. В конце марта - начале апреля мы его планируем отправить на второй этап заводских испытаний», - заявил Пономарев.

В 2019 году фрегат «Адмирал Касатонов» должен быть передан ВМФ России. Об этом ранее заявлял министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, помимо фрегата в этом году флот пополнится корветом «Гремящий», большим десантным кораблем «Петр Моргунов», малыми ракетными кораблями «Меркурий» и «Ингушетия», а также патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев».

Фрегат «Адмирал Касатонов» - сторожевой корабль дальней морской зоны проекта 22350. Он является носителем высокоточного оружия. Фрегаты данного проекта способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. Имеют водоизмещение 5000 тонн, длину 135 м, ширину 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов, дальность плавания фрегатов проекта 22350 - 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – около 200 человек.