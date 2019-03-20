Глава ОСК рассказал о ходе модернизации «Адмирала Кузнецова»

Модернизация тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подходит к завершающему этапу дефектационных работ. Об этом «Звезде» сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Демонтажные работы завершены, подходят к своему завершению дефектационные работы», - заявил глава ОСК.

Он уточнил, что к настоящему моменту выгружена и проходит ремонт донно-забортная арматура крейсера. Также ремонтируются или заменяются новыми другие агрегаты корабля.

Ранее Рахманов сообщал, что авианесущий крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов» будет сдан в 2021 году, возможно, с задержкой до четырех месяцев.