ВМФ получит третью подлодку «Ясень» в следующем году

Военно-морской флот получит третью атомную подводную лодку проекта «Ясень» в 2020 году, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

«Дальше все идет по графику. Серия идет гораздо лучше, чем головные корабли» - сказал Рахманов.

Ранее глава ОСК сообщал, что в текущем году планируется передача второй подлодки проекта АПЛ «Казань».

В данный момент в составе флота находится одна подводная лодка проекта «Ясень» К-560 «Северодвинск». К-561 «Казань» проходит испытания, а работы по К-573 «Новосибирск» находятся на заключительной стадии.

Также в течение нескольких лет в состав флота должны войти К-571 «Красноярск», К-564 «Архангельск», а также подлодки «Пермь» и «Ульяновск».

При этом, по словам главы ОСК, начиная со следующего года ОСК будет сдавать по 2-3 атомных подлодки в год.