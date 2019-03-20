ВМФ получит более десяти кораблей и подлодок в 2019 году

Военно-морской флот России получит в 2019 году 16 кораблей и подводных лодок. Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов на научно-деловой конференции по случаю 12-летия корпорации.

По словам Рахманова, первой в этом списке будет подводная лодка проекта 636, построенная на «Адмиралтейских верфях» в интересах Тихоокеанского флота.

Ранее Рахманов сообщил, что в декабре текущего года флоту будут переданы две атомные подводные лодки проектов «Ясень» и «Борей».

Он также отметил, что объем экспортных заказов а российское подлодки проекта 636 «Варшавянка» превышает миллиарды долларов