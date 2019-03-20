Объем заказов на российские «Варшавянки» превышает миллиарды долларов

Портфель заказов на российское подлодки проекта 636 «Варшавянка» составляет миллиарды долларов, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Портфель заказов от наших иностранных потребителей существенно превышает сумму, исчисляемую не одним миллиардом долларов», - сказал Рахманов.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы: Советский Cоюз планировал строить их для себя, а экспортный вариант продавать за рубеж, в том числе в страны Варшавского договора. Отсюда и название.

Подлодки получились очень удачными, и в 1990-е годы было решено возобновить их производство. Лодки проекта 636 – улучшенный вариант экспортных «Варшавянок». В последних модификациях все, начиная от корпуса и заканчивая кондиционером собрано так, чтобы не издавать ни звука, а специальная резина и сталь, новейшее радиоэлектронное оборудование делают эти подлодки невидимыми, и недаром на Западе их прозвали «Черными дырами».