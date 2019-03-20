Названы сроки передачи ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»
Две атомные подводные лодки проектов 885 «Ясень» и 995 «Борей» будут переданы флоту в конце текущего года.
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Четвертая атомной подводная лодка «Князь Владимир» будет передана ВМФ РФ в декабре. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.
Он также подчеркнул, что в это же время планируется передача подводной лодки «Казань» проекта 885 «Ясень».
Будниченко отметил, что переноса сроков сдачи подводных лодок не планируется. Всего планируется построить восемь подводных лодок проекта «Борей.
В данный момент в составе флота находятся три таких АПЛ: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».