Названы сроки передачи ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»

Четвертая атомной подводная лодка «Князь Владимир» будет передана ВМФ РФ в декабре. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Он также подчеркнул, что в это же время планируется передача подводной лодки «Казань» проекта 885 «Ясень».

Будниченко отметил, что переноса сроков сдачи подводных лодок не планируется. Всего планируется построить восемь подводных лодок проекта «Борей.

В данный момент в составе флота находятся три таких АПЛ: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».