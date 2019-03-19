Путин потребовал исключить воровство при выполнении гособоронзаказа

Не допустить воровства при выполнении гособоронзаказа потребовал президент России Владимир Путин от работников органов прокуратуры.

«Нам нужно добиться того, чтобы все, что связано с выполнением наших планов в области повышения обороноспособности страны, было поставлено на государственные, серьезные рельсы, чтобы не было там допущено никаких нарушений и никакого воровства, что самое главное», - заявил Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Российский президент отметил, что надзор за деятельностью оборонно-промышленного комплекса стал более эффективным.

Также стало известно, что Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при выполнении гособоронзаказа.