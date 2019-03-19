Госдума ужесточает ответственность за срывы гособоронзаказа

Правительственный законопроект об административной ответственности за нарушения при исполнении государственных контрактов в сфере гособоронзаказа приняла Государственная дума в первом чтении.

Законопроект усиливает административную ответственность должностных лиц за принятие решения о размещении государственного оборонного заказа у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя в случае, если определение поставщика, подрядчика или исполнителя должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона. За данное нарушение предполагается налагать штраф в размере 100 тысяч рублей, тогда как сейчас сумма штрафа не превышает 50 тысяч.

Также усиливается административная ответственность за изменение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, если такая возможность не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок. При этом штрафные санкции для должностных лиц составят 50 тысяч рублей (сейчас они составляют 20 тысяч), а для юридических лиц - 500 тысяч рублей (сегодня они составляют 200 тысяч).