Началась подготовка к постройке фрегатов «Буревестник» в Индии

Подготовку к постройке фрегатов проекта 11356 «Буревестник» начала Объединенная судостроительная корпорация. Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.

«ОСК приступила к подготовке производства этих кораблей в Индии», - заявил Рахманов.

Ранее стало известно, что в 2019 году в России будет возобновлена достройка «Буревестников» для ВМС Индии.