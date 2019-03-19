Началась подготовка к постройке фрегатов «Буревестник» в Индии
Объединенная судостроительная корпорация приступила к подготовке реализации контракта на поставку Индии сторожевых кораблей проекта 11356.
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Подготовку к постройке фрегатов проекта 11356 «Буревестник» начала Объединенная судостроительная корпорация. Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.
«ОСК приступила к подготовке производства этих кораблей в Индии», - заявил Рахманов.
Ранее стало известно, что в 2019 году в России будет возобновлена достройка «Буревестников» для ВМС Индии.