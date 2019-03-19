Россия отказалась уничтожать ракеты 9М729 по просьбе США

Россия не может пойти на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, заявили в Министерстве иностранных дел.

В МИД подчеркнули, что США отвергли инициативы России по урегулированию претензий сторон по договору ДРСМД, американская сторона не проявила готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в адрес России.

«Российские предложения по урегулированию ситуации остаются в силе. Но стучаться в закрытую дверь мы не будем», - заявили МИД.

Крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М» по мнению американской стороны нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. При этом российская сторона неоднократно заявляла о соблюдении всех требований этого документа.

В январе текущего года Министерство обороны России продемонстрировало российским и зарубежным журналистам ракету 9М729, раскрыв ее характеристики.

При этом военные атташе США и стран НАТО отказались от посещения данного брифинга.

Со второго февраля США приостановили участие в Договоре. Позже президент России Владимир Путин заявил, что, принимая ответные меры на действия властей США по выходу из ДРСМД, Россия не станет ввязываться в гонку вооружений.