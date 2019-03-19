Подлодку-носитель для «Посейдона» спустят на воду весной

Первая подводная лодка-носитель для беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой будет спущена на воду весной текущего года. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов

«Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года», - сказал Рахманов

При этом глава ОСК не назвал проект подлодки и ее характеристики.

Впервые беспилотный подводный аппарат был представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года.

В феврале текущего года министр обороны РФ доложил президенту РФ Владимиру Путину об окончании испытаний беспилотника. Тогда же было опубликовано видео испытаний «Посейдона».