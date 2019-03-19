В ОСК назвали объем заказов на ближайшее десятилетие

Объем заказов на ближайшие 10-12 лет предприятий Объединенной судостроительной корпорации превышает один триллион рублей, заявил президент ОСК Алексей Рахманов.

«Ообъем заказов корпорации на следующие 10-12 лет существенно превышает триллион рублей», - сказал Рахманов

Рахманов подчеркнул, что в прошлом году корпорация выполнила гособоронзаказ на 100%.