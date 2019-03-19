В ОСК назвали объем заказов на ближайшее десятилетие
Объединенная судостроительная корпорация достаточно уверенно встречает следующее десятилетие благодаря большому объему заказов.
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Объем заказов на ближайшие 10-12 лет предприятий Объединенной судостроительной корпорации превышает один триллион рублей, заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
«Ообъем заказов корпорации на следующие 10-12 лет существенно превышает триллион рублей», - сказал Рахманов
Рахманов подчеркнул, что в прошлом году корпорация выполнила гособоронзаказ на 100%.