Российские вертолетчики смогут видеть в темноте полярной ночи

Адаптация под очки ночного видения ГЭО-ОНВ1-01 включает доработку светотехнического оборудования, установку светофильтров на экраны дисплеев, установку приборов со встроенным подсветом, нанесение специального покрытия на приборные доски и элементы кабины. Об этом сайту ТРК «Звезда» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА создан для мониторинга западных зон ответственности, транспортного обеспечения арктических группировок войск, в том числе для доставки вахтовых нарядов.

Кроме того, машина может быть использована для доставке, высадки и авиационной поддержки оперативных групп.

От базовой модели Ми-8АМТШ-ВА отличается возможностью работы при температурах до минус 50 градусов, в условиях ограниченной видимости и малоориентирной местности и в сложных метеоусловиях.

Улучшение теплоизоляции было достигнуто путем дополнительного применения современного высокотехнологичного материала «вспененный фибергласс», который обладает пониженной теплопроводимостью. В сочетании стандартной и дополнительной теплоизоляции, а также установка штор позволило уменьшить теплопотери в грузовой кабине. Вертолет способен перевозить до 30 десантников со снаряжением и личным оружием или до 12 человек раненых на носилках.

Расчетная дальность в зависимости от топливных баков составляет до 1320 км. Максимальная скорость - до 250 км/ч.

Базовая модель Ми-8 является самым массовым двухдвигательным вертолетом в истории авиации. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.