Неуязвимый «Посейдон»: как России удавалось держать в тайне разработку подводного беспилотника

Подводный беспилотник «Посейдон» - это оружие возмездия. Он предназначен для ответного удара. На это в интервью «Звезде» обратил внимание военный эксперт Игорь Коротченко.

«"Посейдон" - это, скажем так, беспилотный подводный аппарат, который доставляет к побережью противника ядерный заряд повышенной мощности. Это оружие возмездия. Оно предназначено, в первую очередь, для ответного удара в случае, если Россия атакована той или иной страной - обладателем ядерного оружия. Идет на глубине порядка одного километра со скоростью 200 километров в час, обнаружить и перехватить невозможно», - объяснил Коротченко в программе «Между тем».

Впервые беспилотный подводный аппарат был представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года. До этого о разработке «Посейдона» не было известно широким массам. По словам Коротченко, это заслуга надежного контрразведывательного прикрытия.

«У нас надежное контрразведывательное прикрытие и система режимно-секретных мер, которая обеспечивает то, что такая информация в принципе не попадает ни в СМИ, ни в руки разведок потенциального противника. В этом плане мы научились сохранять свои секреты», - подчеркнул Коротченко.

В феврале 2019 года был впервые продемонстрирован испытательный пуск боевого подводного беспилотного аппарата «Посейдон» неограниченной дальности. Планируется, что первая атомная подводная лодка-носитель с одноименным именем будет спущена на воду уже этой весной.

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