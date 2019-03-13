Ослепляющий «Филин»: на что способен новейший оптический комплекс

Против комплекса визуально-оптических помех «Филин» бессильны приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения. В сторону носителя новейшего комплекса противник не сможет даже посмотреть, так как любые попытки это сделать превратят неприятеля в «слепого котенка». Об этом журналистам «Специального репортажа» рассказал военный эксперт, публицист Роман Романов.

«Из-за «Филина» солдат соперник или противник просто слепнет, он становится вот таким маленьким слепым котенком, которого потом можно легко обезоружить», - объяснил он.

Прямых аналогов у «Филина» нет, так как все зарубежные комплексы используют излучатели на основе лазера, которые повреждают зрение неприятеля. Отечественная разработка лишь на время ослепляет противника. Именно поэтому «Филин» нередко называют еще и самым гуманным комплексом.

Ранее начальник Управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров рассказал «Звезде», что многие добровольцы, на которых испытывался комплекс, отмечали головокружение, тошноту и потерю пространственной ориентации.

Комплекс визуально-оптических помех «Филин» - это далеко не единственная отечественная новинка, удивившая Запад. За последние несколько лет российским военным инженерам удалось создать целый ряд уникальных не имеющих аналогов в мире боевых систем. Как в связи с этим может измениться мировой рынок вооружений? И как на наши новинки реагирует весь мир? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» 14 марта в 18:30 на телеканале «Звезда».