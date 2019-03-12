Патрушев анонсировал сокращение гособоронзаказа

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа.

По его словам, в условиях предстоящего сокращения ГОЗ необходимо сохранить потенциал российского оборонно-промышленного комплекса.

Патрушев подчеркнул, что это нужно для того, чтобы предприятия ОПК уверенно смотрели в будущее и работали без простоев, сохраняя финансовую устойчивость и трудовой коллектив.

Секретарь Совбеза отметил, что в России удалось создать высокий научно-технический и производственный потенциал ОПК. Например, в Приволжье по линии Фонда развития промышленности общая сумма финансовой поддержки инвестиционных проектов в отрасли составила более шести миллиардов рублей. Это составляет около 43% от всех профинансированных подобных проектов в стране. При этом только 14 предприятий ОПК округа получили заем от Фонда.

Патрушев добавил, что в настоящее время на рассмотрении Фонда находятся заявки на 33 проекта из 10 регионов округа. Их положительное рассмотрение должно придать дополнительный импульс диверсификации.