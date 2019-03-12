Четыре подлодки и семь кораблей: Шойгу озвучил планы ОСК на 2019 год
Предприятиям Объединенной судостроительной корпорации предстоит построить семь боевых кораблей и еще семь отремонтировать.
© Фото: МИЛ
Семь боевых кораблей, в том числе три атомные и одну дизельную подводные лодки, должны построить предприятия Объединенной судостроительной корпорации в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании в Северодвинске.
По его словам, в этом году предприятия ОСК также должны завершить ремонт семи кораблей и судов.
Также Шойгу назвал сроки передачи Военно-Морскому Флоту России подводных ракетоносцев «Князь Владимир» и «Казань».