Шойгу назвал сроки передачи флоту подводных ракетоносцев «Князь Владимир» и «Казань»

Атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань» войдут в состав Военно-Морского Флота России до конца 2019 года. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году», - сказал Шойгу на совещании в Северодвинске.

По его словам, окончание строительства и передача в состав ВМФ атомных подводных крейсеров «Князь Владимир» и «Казань» являются первоочередными задачами для Объединенной судостроительной корпорации, «Севмаша» и ряда конструкторских организаций.

Шойгу подчеркнул, что эти субмарины определят перспективный облик подводного флота России, а также позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции РФ в Мировом океане.