Самый мощный в мире: Роскосмос опубликовал видео новейшего ракетного двигателя РД-171МВ

Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в своем Twitter.

Данное изделие разрабатывается для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».

Ранее стало известно, что на «Энергомаше» собрали первый экземпляр РД-171МВ, который будет использован в огневых испытаниях.