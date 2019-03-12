Самый мощный в мире: Роскосмос опубликовал видео новейшего ракетного двигателя РД-171МВ
Новое изделие разрабатывается научно-производственным объединением «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5».
© Фото: Дмитрий Рогозин, twitter
Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в своем Twitter.
Данное изделие разрабатывается для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».
Ранее стало известно, что на «Энергомаше» собрали первый экземпляр РД-171МВ, который будет использован в огневых испытаниях.